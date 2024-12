Gegen die kriselnden Hessinnen, die sieben ihrer jüngsten acht Pflichtpartien verloren hatten, musste sich der DSC in den ersten beiden Durchgängen zu einem 25:23 und einem 26:24 kämpfen. Der dritte Abschnitt ging dann sogar mit 19:25 verloren. Das Team von Alex Waibl ließ sich davon aber nicht irritieren, dominierten den vierten Satz und holte ihn klar mit 25:16. Es war der sechste Pflichtsieg in Folge.

Vor allem im ersten Satz waren die Gäste noch absolut nicht auf der Höhe mit den Potsdamerinnen. Nur zehn Punkte sprachen eine deutliche Sprache. Erfurt fand in der Folge zwar besser ins, Spiel, konnte aber auch im zweiten Satz kein Kapital daraus schlagen. Der letzte Satz war spielerisch dann der beste, ging in der Verlängerung aber mit 27:25 an den SC Potsdam.

Im letzten und entscheidenden fünften Satz konnte Suhl nach 112 Minuten Spielzeit seinen zweiten Matchball nutzen und sichert sich so gegen die Favoritinnen aus Schwerin drei wichtige Punkte. Es war zudem der fünfte Sieg in Serie. Suhl springt damit in der Tabelle auf Platz sechs und trifft am 21. Dezember auf den SC Potsdam.