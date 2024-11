Auch das junge DSC-Team ist gut in die Saison gestartet. Erst am 7. Spieltag am vergangenen Samstag gab es beim 2:3 in Stuttgart die erste Niederlage für den Bundesliga-Tabellenführer. Waibl sieht noch Reserven bei seinem Team, "hauptsächlich in der Annahme, da haben wir noch ganz schön zu tun. Das führt dazu, dass wir nicht genug Rhythmus haben in unserem Angriffsspiel bei gegnerischem Aufschlag." Sorgen macht sich Waibl dennoch nicht: "Ich traue unseren Spielerinnen zu, dass wir das in den nächsten Monaten in den Griff bekommen."