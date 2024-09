Trotz der neuen Herausforderung bleibt der große Kaderumbruch aus. "Für uns war es wichtig, dass die Mädels aus Erfurt (Anm.d.Red.: Antonia Greskamp, Mia Stauß, Mia Kettner und Alina Zellin) bleiben und mit uns in die höchste Liga gehen“, so Zarczynski. Auch Kapitänin Lara Darowski ist an Bord geblieben. Erfurt kann damit auf das erfolgreiche und eingespielte Grundgerüst aus dem letzten Jahr bauen. Gezielte Verstärkungen, vor allem internationaler Natur, gab es trotzdem. Ein Kommunikationsproblem innerhalb der Mannschaft sieht der Trainer deswegen aber nicht: "Alles passt, die Mädels haben eine gute Kommunikation und viel Spaß im Training und auch danach“.

Finanziell muss die Mannschaft aus der thüringischen Landeshauptstadt mit dem kleinsten Etat der Liga auskommen. Dem Optimismus tut diese Tatsache aber keinen Abriss. Was den Erfurterinnen an Finanzierung fehlt, will man einfach mit einem großen Herz für Volleyball und viel Kampfgeist wettmachen. Sportlich soll dabei dann mindestens der achte Platz und die damit einhergehende Teilnahme an den Playoffs herausspringen. Zum Start wartet gleich ein Kracher: Am Samstag geht es zum amtierenden Meister Allianz MTV Stuttgart. "Hier müssen wir jede Chance nutzen, die Stuttgart uns bietet, um bestehen zu können" blickt Zarczynski auf den anstehenden Liga- Auftakt voraus.