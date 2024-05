Lydia Stemmler ist der aktuell letzte Neuzugang beim VfB. Die Diagonalangreiferin kommt aus Neuwied, ist aber gebürtige Dresdnerin. Beim VC Olympia Dresden und dem Dresdner SC machte die 22-Jährige ihre ersten Schritte, kehrte dann nach einem Intermezzo in Berlin für zwei Jahre zum DSC zurück. Nach Aachen und Neuwied nun also Suhl. "Ich bin sehr gespannt auf das neue Team, freue mich auf die Heimspielatmosphäre in der Halle und bin davon überzeugt, dass ich mich in Suhl weiterentwickeln werde", erklärte die "Neue".

Bildrechte: IMAGO / Matthias Rietschel