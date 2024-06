Die Bundesliga der Männer mit dem VC Bitterfeld-Wolfen hält dagegen an ihrem gewohnten Spielmodus mit Hin- und Rückspiel in der Hauptrunde fest. Die reguläre Staffelstärke besteht wie in der vergangenen Saison aus zwölf Mannschaften. Zusätzlich startet der VC Olympia Berlin mittels Sonderspielrecht. Das Team kann nicht absteigen und kann sich nicht für die Playoffs qualifizieren, die Spiele gehen jedoch vollständig in die Wertung ein.

Die neue Spielzeit startet am 20. September, bis zum 15. März wird die Hauptrunde abgeschlossen sein. Die Playoffs, zunächst im "Best-of-Three"-Modus, fangen am 22. März an. Der Sieger im Finale wird schließlich im "Best-of-Five"-Modus ermittelt. Spätestens am 18. Mai wird die Deutsche Meisterschaft entschieden. In der vergangenen Spielzeit hatten sich die Berlin Recycling Volleys mit ihrem 14. Titel zum alleinigen Rekordchampion gekrönt. Bitterfeld-Wolfen war in seiner Premierensaison im Viertelfinale der Playoffs ausgeschieden. Die Hauptrunde hatten die Sachsen-Anhalter auf Platz sieben beendet.