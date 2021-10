Es wirkt paradox. So häufig wie keine andere Generation nimmt ausgerechnet diejenige Altersgruppe einen besonderen Zusammenhalt unter den Ostdeutschen wahr, welche DDR-Zeit und Umbruchsjahre gar nicht mehr bewusst erlebt hat: 84 Prozent der nach der Wende geborenen Ostdeutschen stimmen der Aussage zu, dass im Osten bis heute ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl herrscht. Dieser Befund der aktuellen MDRfragt-Erhebung ist überraschend. Denn Befragte älterer Jahrgänge, welche die Zeit bewusst erlebt haben, teilen diese Einschätzung deutlich seltener (zwischen 71 % und 75 %). Warum verspüren gerade die nach dem Mauerfall Geborenen am häufigsten ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl?

Gerade der Umstand, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nicht von ihnen selbst erfühlt, sondern als Erzählung in der DDR und unter den Ostdeutschen weitergegeben wurde, übt eine Faszination auf die junge Generation aus, das sei eine Art Phantomschmerz, sagt der Leipziger Sozialwissenschaftler Thomas Ahbe. Viele dieser Prägungen werden vor allem implizit weitergegeben und vorgelebt, etwa in der Frage, wie sich Paare im Haushalt die Arbeit aufteilen.

Neben innerfamiliären Prägungen hatten auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen großen Einfluss auf das Selbst- und Weltbild der nach 1989 Geborenen. So haben möglicherweise die zwei großen Freiräume ihrer Kindheit und Jugend ihren Wunsch nach Gemeinschaft verstärkt. Da Eltern und Lehrer vielfach von Neuorientierung und beruflichen Veränderungen in Anspruch genommen waren und vielerorts auch Freizeitangebote wegfielen, waren die Nachwendekinder in ihrer Freizeitgestaltung ebenso wie später bei ihrer Berufswahl deutlich unabhängiger als die gleichaltrigen Westdeutschen. Das bedeutete umgekehrt allerdings, dass sie auf viele grundlegende Fragen wie die nach der passenden Ausbildung oder einer geeigneten Wohnortauswahl (Gehen oder Bleiben?) allein Antworten finden mussten. Denn Eltern und Lehrer konnten mangels eigener Erfahrungen selbst nur bedingt mit eigenen Erfahrungen und Wissen zur Seite stehen. So waren viele Heranwachsende auf sich allein gestellt, suchten Rat im Freundeskreis oder tauschten sich mit anderen über ihre Perspektiven aus. Dadurch bekamen Gemeinschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl für sie einen besonderen Stellenwert, zusätzlich zu den prägenden Erzählungen im Familien- oder Freundeskreis.