Live eine Urgewalt

Genau diese Erfahrung an den Instrumenten ist es, die Osaka Rising live zu einem Erlebnis machen. Song für Song spielen sich Janson und Walther in Ekstase - immer am Rande zur totalen Eskalation. Auf der Bühne stehen sich Schlagzeug und Orgel gern mal gegenüber, was das Wechselspiel der beiden sich blind verstehenden Musiker noch intensiver macht. Auf der Bühne liefern sich Walther und Janson einen Schlagabtausch: Sie stacheln sich gegenseitig an, fordern sich heraus und brechen immer wieder aus den Songs aus - hier noch eine Orgel-Improvisation, da noch ein Schlagzeug-Solo. Hast du noch einen oder soll ich nochmal?

Der Rhythmus, den Schlagzeuger Tom Walther live liebt: Vollgas! Bildrechte: MDR/Martin Moll Halbherzig dahingespielte Konzerte gibt es bei Osaka Rising nicht. Jeder Gig ist ein Rausch an Intensität und wer dabei ist, wird von einer Energie erfasst, die den gesamten Raum elektrisiert. Dass dabei etwas zu Bruch geht, ist nicht selten: Zerbrochene Drumsticks, ein durchgetretenes Bassdrumfell oder auf dem Boden zerschlagene Keyboards sind fast so etwas wie ein Markenzeichen von Osaka Rising geworden. Nach Auftritten verschenkt Janson die Plastiksplitter seiner zerstörten Keyboards. Unser "Band-Plektrum" scherzt er und spielt damit auf gitarrenlastige Bands an, die Plektren gern als Merchandise-Artikel führen.

Deep Purple - Inspiration und Namensgeber

Die Livepräsenz, das Wechselspiel der Instrumente und der durch die Hammond-Orgel dominierte Sound von Osaka Rising erinnern Kenner der Rockgeschichte vermutlich an Deep Purple. Tatsächlich sind die Briten, die mit "Smoke on the Water" oder "Child in Time" große Songs der Rockgeschichte komponierten, eine Inspiration.

Als sich Janson und Walther vor fünf Jahren in einem Tattoostudio kennenlernten - ihre Freundinnen verkuppelten die Musiker damals - fanden sie bei Deep Purples bahnbrechendem Livealbum "Made in Japan" ihren gemeinsamen Nenner.

Ich kann es jedes Mal, wenn ich dieses Album höre, nicht fassen, wie eine Band 1972 so aggressiv und befreit spielen konnte. Wie sich Deep Purple da in neue Sphären vorspielen, ist unfassbar. Und das Gefühl, das dadurch beim Hörer entsteht, darum geht es auch bei Osaka Rising. Tom Walther

Aufgenommen haben Deep Purple "Made in Japan" übrigens in Osaka. Zerbrochene Keyboards, zertretene Bassdrums, alarmierte Polizei: Ein Konzert von Osaka Rising bietet fast immer eine Überraschung. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Drittes Album auf dem Weg

Von der Namens-Hommage und den schon beschriebenen Ähnlichkeiten mal abgesehen, gehen Osaka Rising musikalisch aber einen eigenen Weg. Dessen Grundstein ist zwar der Hardrock ("Coming Home"), aber von Song zu Song kann ihr Sound auch in Richtung Rock'n'Roll ("Whisky Bottle"), Darkrock ("Falling Sun") oder andere Stile tendieren.

Bei aller kreativen Vielfalt ist das Tempo, mit dem Osaka Rising ihre Musik vorantreiben, bemerkenswert. Nur ein Jahr brauchten sie für ihr erstes recht experimentelles Album "Osaka Rising" (2016). Zwei Jahre später folgte "Roller Coaster Ride", das schon sehr viel konzeptioneller war und den Sound auch durch die Produktion im Atomino Studio bei Erfurt auf ein neues Level hob. Inzwischen arbeiten Janson und Walther am dritten Album, das noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Unberechenbar soll es werden und live ein Spektakel. Osaka Rising wollen ihrem Konzept damit treu bleiben: