Ökologische Medienproduktion Grün produzieren im und für den MDR

Das Projekt "Umwelt in Ostdeutschland" bereitet das Thema Umweltverschmutzung in der DDR neu und auch für jüngere Nutzerinnen und Nutzer auf. Das Multimedia-Angebot besteht als Gemeinschaftsprojekt aus verschiedenen Video-Formaten der Redaktionen Geschichte/Dokumentation und Junge Angebote sowie aus der interaktiven Website umwelt-im-osten.de von MDR WISSEN, die 2022 mit dem Grimme-Online-Award in der Kategorie Information ausgezeichnet wurde.