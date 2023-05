Die Otto-Richter-Straße, die Hermann-Beims-Siedlung und Gartenstadt-Kolonie Reform, aber auch neue Bauten wie das Hundertwasserhaus zeigen die bunten Seiten der Stadt. Protagonistin Carmen Niebergall bringt Touristen an die farbenfrohen Orte Magdeburgs. Dabei hört sie oft denselben Satz: "Das hätte ich niemals in Magdeburg erwartet." Auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Preview sind überrascht – besonders, wenn sie erfahren, welche Ideen und Konzepte hinter den bunten Farben stecken und wie es sich in den bunten Häusern wohnt.

Funkhausdirektor Tim Herden verfolgte den Film begeistert: "Der Film war für mich auch eine Entdeckung und passt genau in die Serie "Der Osten – Entdecke wo du lebst". Ich bin erst neu in Magdeburg und ich habe hier ein Stück der Stadt entdeckt. Wenn wir den Menschen in Mitteldeutschland zeigen, was wir für tolle Sachen haben, dann steigert das auch den Stolz auf das, wo wir leben."