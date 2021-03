Herzlich willkommen zur virtuellen Studiotour des MDR

Allein in unserer Leipziger Zentrale begrüßen wir sonst jährlich rund 40.000 interessierte Besucherinnen und Besucher. Um Ihnen, unserem Publikum, auch weiterhin einen Einblick in Ihren MDR zu ermöglichen, öffnen wir ab sofort virtuell unsere Türen und heißen Sie hier bei uns ganz herzlich willkommen.

Wiebke Binder begleitet Sie durch die virtuelle Studiotour. Bildrechte: IDA/Theresa Heilmann

Bei "Mittendrin - die virtuelle MDR Studiotour“ können Sie gemeinsam mit MDR AKTUELL-Moderatorin Wiebke Binder z.B. hinter die Kulissen der Studios von MDR aktuell und Sport im Osten schauen, eine Regie besuchen oder beim Riverboat vorbeigucken.



Wir laden Sie herzlich ein, sich Ihr eigenes Bild vom MDR zu machen, etwas über unsere Arbeit, die Menschen und unsere Motivation zu erfahren. Das Angebot des MDR ist so vielfältig wie sein Sendegebiet. Unsere Inhalte orientieren sich an den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Ob Nachrichten oder Sport, Talkshows oder Boulevardmagazin – wir machen Programm für alle.



Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Ihre Meinung ist uns wichtig: zumal wir die Besuchertour gerne ausbauen wollen – mit Blicken auch nach Halle, zum MDR in Magdeburg und Erfurt. Aber zunächst viel Spaß an den Standorten Leipzig und Dresden!