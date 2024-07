Unwetterwarnungen für Sachsen

WARNLAGEBERICHT für Sachsen

Gewitter, örtlich Unwetter

Wetter- und Warnlage:

Tiefdruckeinfluss gestaltet das Wettergeschehen wechselhaft. Die nach Sachsen eingeflossene sehr warme und feuchte Luftmasse wird mit einer Kaltfront im Laufe des Tages nur langsam nach Osten verdrängt.

GEWITTER/STARKREGEN/HAGEL/STURM: Gegen Mittag zeit- und gebietsweise von Südwesten aufkommende Gewitter, teils mit Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm, Hagel und Sturmböen zwischen 70 und 80 km/h (Bft 8 bis 9). Örtlich Unwetter mit heftigem Starkregen über 30 l/qm nicht ausgeschlossen, vor allem am Nachmittag in Ostsachsen. In der Nacht zum Donnerstag weiterhin geringes Gewitterrisiko.

Deutscher Wetterdienst, RWB Leipzig, Balders