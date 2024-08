Falls Sie den Blue Moon verpasst haben, keine Sorge. Der Nachthimmel im August bietet noch weitere Highlights. Los geht es mit einem besonderen Himmelsspektakel, das wir am Mittwoch (21. August) kurz vor Sonnenaufgang (in Chemnitz z.B. um 6.06 Uhr) erleben können. Der Mond "frühstückt" den Saturn. Schon in den vergangenen Tagen hatte sich der Planet am Nachthimmel unserem Mond immer weiter angenähert. Am Mittwochmorgen gibt es eine „Saturnfinsternis“. Um 5.30 Uhr beginnt der sechste und zweitgrößte Planet unseres Sonnensystems hinter dem Mond zu verschwinden.