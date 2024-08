Bildrechte: MDR, ESA, ATG medialab, NASA, J. Nichols (University of Leicester), JPL, University of Arizona, DLR

Esa Auf dem Weg zum Jupiter nochmal kurz nach Hause – Raumsonde Juice kehrt zu Erde und Mond zurück

Hauptinhalt

08. August 2024, 18:30 Uhr

Am 19. August 2024 wird die europäische Jupiter-Raumsonde Juice am Mond vorbeifliegen, am 20. August an der Erde. Dabei ist die Raumsonde auf dem Weg zum Jupiter und seinen Monden. Warum muss sie also ein so kompliziertes Vorbeiflugmanöver nach einem Jahr im Weltraum vollziehen?