Problematischer Gebrauch sozialer Medien (PSMU) hängt mit Depressionen und Angststörungen zusammen, auch wenn er bisher nicht als Suchterkrankung anerkannt ist. Ein internationales Team von Wissenschaftlern empfiehlt daher, Kindern unter 13 Jahren den Zugang zu Social Media zu untersagen. Sozialwissenschaftler, Psychologen und Psychiater haben ein Papier verfasst, in dem sie evidenzbasierte Hinweise an Eltern mit Hinblick auf Handynutzung und soziale Medien geben. Mitautor Christian Montag von der Abteilung für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm erklärt: "Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesem anspruchsvollen Thema muss evidenzbasiert sein. Wir brauchen Regeln, die auf wissenschaftlicher Erkenntnis basieren, und es ist zweifelsohne mehr Forschung nötig."