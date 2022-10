Wer des Alltags überdrüssig ist, suche sich ein heiteres Hobby oder gute Gespräche in guter Gesellschaft. Der Ratschlag mag grundsolide sein, gilt aber nicht für Krisenzeiten wie sie uns die Corona-Jahre beschert haben. Das legt eine neue Studie aus Barcelona nahe. Aber wenn es nicht Plauderfreunde und Pilates sind, was hilft dann? Angesichts der zu Pandemiezeiten überrannten Lebensmittelhandlungen und Bioläden kennen wir zumindest bereits einen Teil der Antwort.

Um es genauer herauszufinden, haben die Forschende die stattliche Zahl von 942 spanischen Erwachsenen ein Jahr begleitet. Alle zwei Wochen bewerteten die Freiwilligen die Häufigkeit von zehn ausgewählten Bewältigungsverhaltensweisen und notierten ihre Angst- und Depressionswerte. Das Forschungsteam analysierte schließlich, welche Verhaltensweisen zu einem bestimmten Zeitpunkt mit weniger Angst- und Depressionssymptomen in den folgenden vier Wochen in Verbindung standen.

So fanden Sie heraus, dass körperliche Bewegung, frische Luft und Wassertrinken den Probandinnen und Probanden geholfen hat, ihre Angst um Covid im Griff zu haben. Und ganz maßgeblich: Eine gesunde, ausgewogene Ernährung und der Verzicht auf zu häufiges Lesen von Corona-Nachrichten. Die eingangs erwähnten Klassiker zur Förderung psychischer Gesundheit spielten indes nur eine geringe Rolle.

Wir halten es für wichtig, dass die Menschen weiterhin dem nachgehen, was ihnen guttut.

"Das war etwas überraschend. Wie viele Menschen hatten wir angenommen, dass persönliche Kontakte eine größere Rolle bei der Vermeidung von Angstzuständen und Depressionen in stressigen Zeiten spielen würden", so Joaqium Radua vom Forschungsinstitut IDIBAPS in Barcelona. "Die Beziehungen zwischen Verhaltensweisen und Symptomen waren schwer herauszuarbeiten, da wir die Vorgänge im Laufe der Zeit und nicht nur zu einem einzigen Analysezeitpunkt untersucht haben."