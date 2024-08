Die aktuelle Studie des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung versucht, Klimaschutz-Maßnahmen einzelner Nationen mit realen "CO2-Brüchen" in Verbindung zu bringen. Haben sich die Emissionen in einem bestimmten Wirtschaftssektor eines bestimmten Landes schlagartig verändert, so haben die Forschenden untersucht, ob sich die Veränderung mit politischen Maßnahmen, die vorher in diesem Land stattfanden, in Verbindung bringen lässt. So gelang es, besonders erfolgreiche Politiken mit großen Effekten in der realen Welt zu identifizieren. Aus diesen erfolgreichen Politiken lassen sich neue Erkenntnisse darüber gewinnen, was in der Klimapolitik funktioniert – und was nicht.