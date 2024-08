Wann kippt der Golfstrom? – Kippunkte haben ihre Grenzen

Bildrechte: PIK Kipppunkte sind für Gerrit Lohmann eher eine Metapher komplexer Szenarien, leicht verständlich, aber zeitlich längst nicht so genau zu bestimmen. "Wenn man ein bisschen ruckelt, passiert noch nichts. Wenn man irgendwann über eine Schwelle kommt, dann kann man auch nicht mehr zurück. Das ist ein sehr intuitives Konzept." Aber es hätte eben seine Grenzen. "Also auch bei der AMOC kann ich nur sagen, aus unseren Studien, bei der großskaligen Zirkulation, da sehen wir diese Kipppunkte eigentlich nicht." Dabei sei es sinnvoll, ein großes System auch in kleinere zu zerlegen: "Wenn man regionale Zirkulationsmuster anguckt, dann gibt es in der Tat solche Art Kipppunkte."

Die Vorhersage eines Kippzeitpunktes ist eigentlich nicht möglich, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn das ginge. Prof. Dr. Niklas Boers Klimaforscher PIK, TUM

Auch Niklas Boers, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und der TU München war skeptisch, was eine präzise Vorhersage in Sachen Golfstrom betrifft. Er und sein Team haben nachgerechnet, im Fachblatt Science Advances: Der Golfstrom könnte wirklich schon bald kippen. Oder halt erst in 6000 Jahren.

"Was wir jetzt gezeigt haben, ist, dass diese Vorhersage eines Kippzeitpunktes eigentlich nicht möglich ist, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn das ginge", so Boers. Die Forschenden haben dazu bestehende Unsicherheiten in die Ergebnisse der Golfstrom-Studie vom vergangenen Sommer eingerechnet und kommen zu dem Schluss: Eine Vorhersage von Klimakipppunkten ist eine mehr als heikle Angelegenheit und irgendwie auch eine sinnlose. Niklas Boers zufolge könnten daraus nämlich auch falsche Schlüsse gezogen werden: "Dann kreiert das einen Pessimismus, dass man aufgibt, CO2-Emissionen einzusparen, weil man sagt, es ist eh schon zu spät."

Ungewisse Kipppunkte: Kein Futter für Klimaskepsis, sondern ein weiteres Argument für stärkeren Klimaschutz

Trotz aller berechtigter Hoffnung machen die Erkenntnisse von Boers und Team die Ausgangslage aber auch nicht gerade entspannter. Im Gegenteil: "Unser Ergebnis ist in keiner Form, dass das Risiko kleiner geworden ist oder dass man sich darum nicht so kümmern müsste, sondern dass es noch dramatischer ist, als wenn wir solche Kippzeitpunkte sicher angeben könnten."

Auch Gerrit Lohmann vom Alfred-Wegener-Institut sieht in den neuen Erkenntnissen nichts, was Skeptikerinnen und -skeptikern in die Arme spielen könnte: "Klimaskeptiker können alles aufgreifen, überall in der Wissenschaft gibt es Wenn und Aber." So läuft das eben im Fachdiskurs. Und da wundert es kaum, dass Lohmann so auch eine Kritik an der Kritik, also eine Einschränkung der Studie von Boers und Team, zum Besten geben kann: So könne man nicht davon ausgehen, dass die Auswirkungen der nordatlantischen Umwälzbewegung auf die Meeresoberflächentemperatur in den nächsten tausenden Jahren gleich blieben, gerade dann, wenn die Arktis eisfrei wird und das Grönlandeis abschmilzt. "Das heißt zum Beispiel, dass bei der Umwälzbewegung sich heutige Strömungsgebiete ganz verschieben können und vielleicht auch neue Zweige der Ozeanzirkulation neu entstehen können. Das legen zumindest neue, hochauflösende Simulationen nahe."

Unsichere Zeitpunkte für Kipppunkte, sichere Chance