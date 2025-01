Thomas F. Lüscher vom Royal Brompton and Harefield Krankenhaus in London vermutet, dass das vegetative – also das unwillkürliche – Nervensystem eine Rolle bei der Erklärung der Befunde spielen könnte: "In den Morgenstunden kommt es in der Regel zu einem deutlichen Anstieg der Sympathikusaktivität, wenn wir aufwachen und aus dem Bett aufstehen, ein Effekt, der im Laufe des Tages wieder abklingt und während des Schlafs seinen niedrigsten Stand erreicht. Es ist also möglich, wie die Autoren betonen, dass der Kaffeekonsum am Nachmittag oder Abend den zirkadianen Rhythmus der Sympathikusaktivität stört."