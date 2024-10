Ohne sie geht nichts: Nieren gelten als Waschmaschine des menschlichen Körpers. Etwa 300-mal täglich filtern sie das gesamte Blut. Das gibt pro Tag 1.500 Liter. Funktionieren sie nicht mehr richtig, läuft der Körper Gefahr, sich selbst zu vergiften. Nicht selten sind Menschen auf eine Dialyse (Blutwäsche) angewiesen. Der Versorgungsatlas des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung zeigt jetzt: Die Zahl der Erkrankungen ist in Ostdeutschland besonders hoch. Spitzenreiter ist Sachsen-Anhalt. Dort sind im Jahr 2022 knapp zwölf Prozent der gesamten Bevölkerung ab einem Altern von 40 Jahren chronisch an den Nieren erkrankt. Doch Sachsen, Thüringen und auch Brandenburg stehen hier in nichts nach, hier sind etwa elf Prozent aller Menschen ab 40 Jahren chronisch nierenkrank. Zum Vergleich: In Hamburg sind nur etwa fünf Prozent erkrankt – weniger als die Hälfte.

Nierenerkrankungen stellen Osten vor Herausforderungen

"Unsere Daten zeigen eine erhöhte Erkrankungslast durch chronische Nierenkrankheiten in den ostdeutschen Bundesländern", sagte der ZI-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Stillfried. "Diese sind für die medizinische Versorgung in den besonders betroffenen Regionen eine große Herausforderung. Denn mit einer chronischen Nierenkrankheit gehen oftmals Folge- und Begleiterkrankungen einher, die zusätzliche Anforderungen an die verfügbaren Kapazitäten in den Praxen und Krankenhäusern der Region stellen." Besonders Hausärzte seien hier gefragt, ihnen falle eine wichtige Lotsen- und Präventionsaufgabe zu.

Warum sind so viele Ostdeutsche nierenkrank?

Doch warum sind gerade so viele Ostdeutsche an den Nieren erkrankt? Einen Grund sehen die Autoren der Studie in den Risikofaktoren Bluthochdruck (Hypertonie) und Diabetes (Mellitus Typ 2). Schon diese seien im Osten überdurchschnittlich vertreten. "Für Hypertonie und Diabetes mellitus konnte in früheren Berichten des Versorgungsatlas nahezu in allen ostdeutschen Kreisen flächendeckend eine erhöhte Zahl von Erkrankungen beobachtet werden", erklärte Sprecher Daniel Wosnitzka.

Alkohol und hoher Cholesterin-Spiegel als gefährliche Risikofaktoren

Als Risiko-erhöhend für Bluthochdruck gelten neben einer genetischen Prädisposition Umwelt- und Lebensstilfaktoren wie erhöhter Alkoholkonsum, Zigaretten, Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung mit einem erhöhten Cholesterin-Spiegel als ursächlich. Können also die Vielzahl an Nierenerkrankungen auch mit einem hohen Konsum von Alkohol in der ehemaligen DDR zusammenhängen?

DDR bei Alkoholkonsum weltweit vorn

Diese Frage zu beantworten, obliegt sicher weiteren Forschungsarbeiten. Fest steht aber: "In der DDR wurde wie in kaum einem anderen Land so oft und so viel Alkohol getrunken. In der Menge und in der Art des Gebrauchs nahm der Alkoholkonsum eine herausragende und besondere Stellung ein", erklärte Historiker Thomas Kochan in seiner Forschungsarbeit.

Schon die reinen Zahlen beeindrucken: Im Pro-Kopf-Verbrauch von Bier und Spirituosen belegte die DDR im weltweiten Vergleich seit 1982 einen der drei vordersten Plätze. Thomas Kochan Historiker