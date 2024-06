2006 wurde der Weltdiabetestag von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Der 14. November ist der Geburtstag von Sir Frederick Banting (1891 - 1941), der 1921 gemeinsam mit Charles Best das lebenswichtige Insulin entdeckt hatte. Weltweit leiden rund 500.000 Menschen an Diabetes. "In Deutschland ist bei circa 7,2 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren ein Diabetes mellitus bekannt. Circa 90 bis 95 Prozent davon sind an Typ-2-Diabetes erkrankt", schreibt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Homepage.