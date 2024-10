Abseits von seiner normalen Funktion in der Blutgerinnung entfaltet FXII eine zweite Wirkung: Mit zwei Proteinen bildet es über einen Rezeptormechanismus einen Komplex, der wie ein molekularer An-Aus-Schalter funktioniert. Dieser gibt das Signal, vermehrt freie Sauerstoff-Radikale zu bilden. Oxidativer Stress und DNA-Schädigung der Zelle sind das Ergebnis. "Anders als sonst in der Zellkommunikation bleibt der Schalter jedoch an, es gibt keine Pause", sagte Elwakiel. Es komme zu Schäden in der Niere, die sich mit der Zeit verschlimmern.