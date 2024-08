Und im Gegensatz zur familiären Alzheimer-Demenz kommt die erbliche Form des Brustkrebses häufiger vor: Nach Informationen der Krebsgesellschaft haben rund 30 Prozent der Frauen mit Brustkrebs eine familiäre Belastung. Bei fünf bis zehn Prozent aller Brustkrebsfälle können demnach Mutationen in den Genen BRCA1 oder BRCA2 festgestellt werden. Bei Trägerinnen einer BRCA-Mutation besteht ein Risiko von bis zu 70 Prozent, im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs zu erkranken.

Die 28-jährige Kim, deren Vater an familiärer Alzheimer-Demenz gestorben ist, wollte um jeden Preis Gewissheit haben: "Es wäre für mich Horror gewesen, nicht zu wissen, wo es mit mir hingeht. Am Ende hätte ich ein Leben gelebt, das nicht das war, über das ich mich am Ende freue”, erzählt sie. Der Test liefert die traurige Gewissheit: Auch sie trägt die Genmutation in sich. Das habe ihr ungeheure Angst gemacht, sagt Kim. Aber das Wissen um ihr Schicksal gebe ihr auch die Chance, selbstbestimmt zu handeln. "Ich habe angefangen, mit der Diagnose umzugehen und zu leben und mich meinen Ängsten zu stellen. Als ich gemerkt hab, mir macht mein Tod Angst, oder mir macht meine Bestattung Angst, bin ich zum Bestatter gegangen und hab meine Beerdigung geplant." So, sagt sie, habe sie viel Kontrolle zurückgewonnen.