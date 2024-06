Pflanzen-Bakterien sind in der Lage, bestimmte Elemente ihrer eigenen Bakteriophagen (Bakterienviren) – also jener Viren, die Bakterien angreifen und zerstören – zur Auslöschung konkurrierender Mikroben wiederzuverwenden. Das haben Forschungen unter der Leitung der University of Utah in den USA und des University College London in Großbritannien ergeben. Nach Ansicht von Studienleiterin Talia Karasov deuten die Ergebnisse darauf hin, dass solche aus Bakteriophagen (kurz: Phagen) gewonnenen Elemente eines Tages als Alternative zu Antibiotika genutzt werden könnten.