In der Studie zeigten sich zudem große Unterschiede zwischen verschiedenen Weltregionen: Während in afrikanischen Ländern südlich der Sahara 230 Menschen pro 100.000 Einwohner an bakteriellen Infektionen starben, waren es in Nordamerika und Europa "nur" 52 Todesfälle pro 100.000 Einwohner. "Diese neuen Daten zeigen zum ersten Mal das ganze Ausmaß der globalen Herausforderung für die öffentliche Gesundheit durch bakterielle Infektionen", betonte der Studienautor Christopher Murray. Die Gefahren durch Antibiotika-resistente Bakterien müssten noch stärker auf dem Radar von Gesundheitsinitiativen sein.



Eine der Gegenmaßnahmen bildet die Entwicklung neuer Impfstoffe, dazu sollte künftig der Einsatz von Antibiotika noch besser mit anderen Therapieformen abgewogen werden. Dazu gehören beispielsweise Bakteriophagen, kurz Phagen genannt. Dabei handelt es sich um "bakterienfressende" Viren, die für den Menschen jedoch ungefährlich sind. An der Weiterentwicklung der Phagen, die bisher häufig speziell auf ihr Wirtsbakterium angepasst waren, wird derzeit etwa in Jena intensiv geforscht.