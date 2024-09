Über 3.600 chemische Substanzen aus der Lagerung, dem Transport oder dem Servieren von Lebensmitteln werden an Menschen weitergegeben, das ist das Ergebnis einer neuen Überblickstudie von Schweizer Forschenden. Die meisten dieser Chemikalien stammen demnach aus Verpackungen, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Ihre Spuren wurden im Blut, im Urin, in den Haaren oder in Muttermilch entdeckt. Ein Bruchteil davon, rund 80 Substanzen, haben möglicherweise gesundheitsgefährdende Eigenschaften.