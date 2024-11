In Sachsen sank die Zahl auf 884 (minus zehn Prozent im Vergleich zu 2022), in Sachsen-Anhalt wurden 366 Mädchen und Jungen von 10 bis unter 20 Jahren behandelt (20 Prozent weniger). In Thüringen waren es 423 Kinder und Jugendliche und damit 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders nahm die Zahl der Jungen ab, aber auch Mädchen verzeichneten einen Rückgang. Die Geschlechterunterschiede bei jungen Menschen, die wegen einer Alkoholvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert wurden, haben in den letzten Jahren abgenommen – Mädchen sind demnach zusehends ähnlich oft betroffen.