Bei der ersten Studie wurden die Auswirkungen von Koriander auf das Bieraroma untersucht. Die Gewürz- und Heilpflanze (Coriandrum sativum) enthält verschiedene Terpenoide wie Linalool and Geraniol, die dem Bier einen besonderen Zitrusgeschmack verleihen können. In der Studie zeigte sich nun, dass bestimmte Koriander-Sorten, etwa aus Bulgarien, Kanada, Marokko und Indien auch für andere Aromen im Gerstensaft sorgen können – wobei in der Untersuchung der Fokus auf belgischem Weißbier lag. Die Experten fanden letztlich heraus, dass bulgarische Koriandersamen, die spezielle Substanzen wir Campher und Carvone enthalten, dem Weißbier einen blumigen Geschmack verleihen können. Dies schmeckte man auch in einem Modellbier, das die Forscher im Rahmen der Studie gebraut hatten.