An Ingwer scheiden sich die Geister, sowohl am Geschmack als auch daran, ob und, wenn ja, was die Pflanze bewirkt. Eine Forschungsgruppe der TU München hat sich mit der fingerförmigen Knolle im Labor beschäftigt und herausgefunden: Ingwer stimuliert die Immunzellen. Versuche zeigten demnach, dass schon geringe Mengen eines Scharfstoffes der Knolle weiße Blutkörperchen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen. Die Wirkung eines Liters Ingwertee setzte nach 30 bis 60 Minuten ein, ab dann waren im Blut signifikante Mengen von Ingwerscharfstoffen nachweisbar, am meisten vom Scharfstoff Gingerol.