Ingwer gehört zu den ausdauernden, krautigen Pflanzen. Die Pflanze mag es warm, sie wächst in tropischen und subtropischen Gebieten. Sie kann über ein Meter hoch werden. Hierzulande gedeiht Ingwer im Gewächshaus, im Wintergarten oder in einem großen Topf auf dem Fensterbrett in der Küche. Wichtig ist ein geschützter Ort. Im Sommer, wenn die Temperaturen auch nachts über 20 Grad liegen, kann die Ingwerpflanze auch auf dem Balkon oder der Terrasse stehen.