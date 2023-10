Ingwer pflanzen und pflegen

3 min

Ingwer kommt meist aus Peru oder China. Doch der Bamberger Biogärtner Sebastian Niedermaier baut Ingwer jetzt auch in Deutschland an. Er erklärt, was die Pflanze braucht, damit der Anbau gelingt.

Ingwer kommt meist aus Peru oder China. Doch der Bamberger Biogärtner Sebastian Niedermaier baut Ingwer jetzt auch in Deutschland an. Er erklärt, was die Pflanze braucht, damit der Anbau gelingt.