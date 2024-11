Zucker-Studie Schon im Mutterleib und als Kleinkind werden die Weichen für Diabetes und Bluthochdruck im Alter gestellt

Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck traten bei den Kindern, die der Rationierung in den ersten zwei Lebensjahren ausgesetzt waren, nicht nur deutlich seltener auf, sondern auch deutlich später im Leben, nämlich um vier (Diabetes) beziehungsweise zwei Jahre (Bluthochdruck). Auch da waren sogar noch Kinder im Vorteil, die von der Rationierung nur im Mutterleib betroffen waren.

"Diese Erkenntnisse sind überhaupt nicht überraschend", findet Rachel Lippert vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam-Rehbrücke. Eine erhöhte Blutzuckerkonzentration der Mutter in der frühen Entwicklung stehe in deutlichem Zusammenhang mit Veränderungen des Gleichgewichts zwischen Glukose- und Insulinspiegel des Kindes im späteren Leben, so Lippert.

Sind die Ergebnisse frei von Zweifeln?

20 bis 35 Prozent weniger Risiko, zwei bis vier Jahre späteres Auftreten – das sind Werte, die aufhorchen lassen. Kann es sein, dass gar nicht der Zucker allein zu den Ergebnissen geführt hat? Stefan Kabisch, Studienarzt in der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin am Deutschen Zentrum für Diabetesforschung (DZD) an der Charité Berlin, befürchtet, dass es so sein könnte. "Überraschend ist die Größenordnung des Effekts, die dem Zuckerkonsum vor, in und nach der Schwangerschaft durch diese Analyse zugesprochen wird", sagt er. "Für Beobachtungsstudien ist eine Überschätzung eines Effekts nicht ungewöhnlich. Andere parallel verlaufende Lebensstilfaktoren (auf individueller und gesamtgesellschaftlicher Ebene) tragen gleichsinnig zu Gesundheitsrisiken bei, lassen sich aber bei einer solchen Studie nicht sauber abtrennen."