Auffällig ist: Alle dokumentierten großen Welse sind sehr alt. "Fische wachsen potenziell ihr ganzes Leben lang", erklärt Professor Robert Arlinghaus, vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin im Gespräch mit MDR WISSEN. Das Wachstum sei nicht wie beim Menschen nach oben gedeckelt. Je älter der Fisch, desto größer werde er. "Der Wels ist der schnellwüchsigste Fisch, den wir haben. In den ersten Lebensjahren gewinnt er allein an 30 bis 40 Zentimeter Länge, deswegen wird er in der Fischzucht gern verwendet." Das schnelle Wachstum folge der einfachen Logik: Je schneller man selbst wächst, desto weniger werde man selbst gefressen.

Bildrechte: Stefan Klenke Der Wels ist der schnellwüchsigste Fisch, den wir haben. Robert Arlinghaus Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

Große Welse sind also immer auch sehr alte Welse. Doch warum werden Welse scheinbar älter und damit auch immer größer? Gibt es einen Boom von sehr alten Senioren-Welsen? "Wenn es warm ist und die Nahrung reichhaltig, wächst der Wels sehr schnell und überlebt sehr lang", erklärt Fischforscher Arlinghaus. "Welse können über 30 Jahre alt und damit sehr groß werden." Das hänge jedoch sehr von günstigen Bedingungen und der Nahrungsverfügbarkeit ab. "Wenn es viele Welse gibt, die um die gleiche Nahrungsmenge konkurrieren, bleiben sie kleiner."

Bildrechte: picture alliance / imageBROKER/Rolf von Riedmatten | imageBROKER/Rolf von Riedmatten

Doch welche Bedingungen sind günstig für den Wels? Welche Umgebung mag der Raubfisch? "Der Wels ist ein Gewinner des Klimawandels", erklärt Forscher Arlinghaus. "Er mag langsam fließende und sommerwarme Flüsse. Die flächendeckenden Klimawandeleffekte durch wärmeres Wasser bieten dem Wels enorme Vorteile. Er laicht früher, weniger Jungfische sterben und die Wildbestände nehmen zu. Der Wels breitet sich durch den Klimawandel auch in Deutschland weiter aus."

Der Wels breitet sich durch den Klimawandel in Deutschland weiter aus. Robert Arlinghaus Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

Robert Arlinghaus forscht zur Biologie der Fische und zur Fischerei. Ursprünglich sei der Wels besonders in wärmeren Ländern wie Ungarn oder Rumänien zu Hause. Über Fischbesatz eingeführt, findet er sich heute auch in Südeuropa wie Italien und Spanien. "Die Welse in deutschen Beständen bleiben etwas kleiner", erklärt er. Durch die zunehmenden Temperaturen seien jedoch auch hier immer mehr und öfter sehr große Fische zu beobachten. Grundsätzlich könne man mindestens 1,50 Meter große Welse flächendeckend in Deutschland erwarten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

Wels-Gewässerfavorit: Warme und breite Flüsse mit geringer Fließgeschwindigkeit

Allerdings: Warmes Wasser bedeutet nicht zwangsläufig größere Exemplare. "Das hängt alles vom Gewässer ab, gibt es viele Krebse und reichlich Beutefische, kann der Wels sehr groß werden", erklärt Forscher Arlinghaus. Die ganz großen Exemplare seien jedoch nur in ausgewählten Gewässern wie der Donau oder der Elbe zu finden. "Besonders mag er den Unterlauf, hier ist es warm, breit und die Fließgeschwindigkeit langsam." Welse seien jedoch nicht nur in Fließgewässern, sondern auch in Seen und Talsperren zu finden.

Bildrechte: picture-alliance / PIXSELL | Zeljko Mrsic/PIXSELL

Was macht den Wels als Raubfisch so überlegen?

Der Wels ist nur einer von vielen einheimischen Raubfischen, neben dem Hecht, dem Zander und anderen Räubern im Wasser. Was macht ihn so überlegen und so riesig? "Der Wels ist eine allesfressende Art", erklärt Forscher Arlinghaus, der seine Liebe zu Fischen schon als kleiner Junge entdeckte. "Welse fressen alles, was sie kriegen können, das hängt von ihrer Maulgröße und damit von der Körpergröße ab."

Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Rolf von Riedmatten

Laut Arlinghaus essen Welse besonders im jungen Alter Krebse, Würmer und andere wirbellose Tiere, später bevorzugt Fische. "Bei den ganz großen Welsen kann es auch passieren, dass sie Wasservögel wie beispielsweise Enten essen." Mit einem Unterdruck, sauge der Wels mit seinem großen Maul alles auf, was sich ihm auf seinem Weg bietet. "Das können auch Enten sein, oder Tauben, oder Ratten. Der Wels frisst alles, er ist überhaupt nicht wählerisch."