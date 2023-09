Eigentlich wollte Tizian Taube mit seinen Kollegen vom Angel-Sportfischerverein Wettin am Wochenende Raubfische angeln. Zuvor kontrollierte er routinemäßig die Angelstellen vom Saalealtarm Dobis, rund drei Kilometer flussabwärts von Wettin. Auf seinem Rundgang entdeckte er am Ufer zahlreiche kleine tote Barsche. Erst Ende August sind im nahe gelegenen Saalealtarm Stollen viele große Fische verendet. Nun trifft es das Gewässer in direkter Nachbarschaft.