Mithilfe einer digitalen Karte sollen Forschungsergebnisse zum Nationalsozialismus in Dresden in transparenter Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das gemeinsame Projekt des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung und der Professur für Computergrafik der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden sieht vor, über die Kartierung von Orten der NS-Herrschaft in Dresden eine digitale Infrastruktur zur Dokumentation historischer Daten zu entwickeln.

Als Fallbeispiel dafür, wie schwierig es ist, die konkreten Orte der NS-Herrschaft in einen Stadtplan einzuzeichnen, nennt das Team die Geschäftsstellen der bis zu 90 NSDAP-Ortsgruppen in Dresden. Unterlagen in den Archiven gibt es dazu nicht, weil sie entweder vernichtet oder in den letzten Kriegstagen zerstört wurden. Jedoch existieren andere Quellen wie etwa Tageszeitungen, aus denen sich Sachverhalte rekonstruieren lassen. Durch die neue innovative Dokumentationsmethode des Forscherteams sollen wissenschaftliche Herleitungen und Überlegungen für jeden Punkt auf der digitalen Karte in den kommenden drei Jahren dokumentiert werden können.