In Dresden wurden am Freitag insgesamt 37 Stolpersteine an verschiedenen Orten im Stadtgebiet verlegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll damit an die Opfer der NS-Diktatur erinnert werden. Allein am Volkshaus in Laubegast wurden zwölf Gedenksteine in den Boden eingelassen. Sie erinnern fortan an die Sinti-Familie Blum: die Eltern und ihre 10 Kinder. Der Künstler Gunter Demnig, der die Stolpersteine erfand und den ersten 1992 in Köln verlegte, brachte die zwölf Steine selbst in den Boden ein.