Die Sinus-Jugendstudie "Wie ticken Jugendliche?" – diese Frage versucht die SINUS-Jugendstudie seit 2008 alle vier Jahre zu beantworten. Die Besonderheit der Studie ist, dass sie nicht auf quantitativen Datensätzen basiert, sondern unter anderem auf qualitativen Interviews, die die Forschenden mit 72 Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren in deren Zuhause führten. Der Name der Studie leitet sich aus den sogenannten "SINUS-Milieus" ab, einem Gesellschaftsmodell, das Menschen mit ähnlichen Werten und einer ähnlichen sozialen Lage in Gruppen zusammenfasst. Die Gruppierungen sollen dabei helfen, die Lebenswelten dieser Gruppen besser zu erfassen. Die entsprechenden Gruppen sind im SINUS-Modell beispielsweise "Traditionell-Bürgerliche" oder "Neo-Ökologische". Eine Kritik an diesem Ansatz ist, dass die Grenzen zwischen diversen Gruppen häufig nicht so klar verlaufen, wie es das Modell der Sinus-Milieus nahelegt.