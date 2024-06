Keine Gruppe habe so heterogen gewählt wie die Gruppe junger Menschen, fügte Faas hinzu. Das zeige sich auch am Zuspruch zu Volt und anderen Kleinstparteien. In den westdeutschen Groß- und Universitätsstädten sei Volt mit einer progressiven Agenda verstärkt in die "Lücke gestoßen, die die Grünen hinterlassen haben", analysiert Faas.