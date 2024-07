Die Gattung Hoplitis wird in Deutschland auch Felsenbiene sowie Natternkopfbiene genannt oder schlichtweg zu den Mauerbienen gezählt. Bereits 2016 wurde in gleicher Umgebung mit der Flockenblumen-Blattschneiderbiene eine Art gefunden, die ebenfalls mit einem exotischen Bindestrichnamen aufwarten kann. Bienen dieser Gattung sind in der Lage, ihr Nest mit abgeschnittenen Blattstücken auszutapezieren. Erst vor Kurzem ist am Umweltzentrum Dresden das Projekt BienenBrückenBauen gestartet, das die Lebensbedingungen von Wildbienen in Dresden verbessern und das Vorkommen von Arten besser erfassen soll.