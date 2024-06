Für die Lebensmittelindustrie ist der nachdrückliche Verweis auf einen hohen Proteingehalt sowas wie das Allheil-Marketing in Sachen Produktrettung geworden. Frei nach dem Prinzip: Eiweiß auf der Verpackung bedeutet Verpackung im Einkaufswagen. Verbrauchende sehnen sich offenbar nach Proteinen. Nur leider stammt ein Großteil aus Importen. Ein Umstand, den Landwirt Karl-Adolf Kremer nicht mehr hinnehmen wollte, als er vor sieben Jahren damit begann, die Ackerbohne wieder aufs Feld zu bringen. Nicht nur für den Proteinbestand im Lande war das eine vortreffliche Idee: "Das ist ein Kraftwerk im Boden, weil das, was letztendlich von der Wurzel im Boden übrig bleibt, steht der Folgefrucht, wenn wir jetzt hier Weizen oder Dinkel anbauen, auch wieder zur Verfügung", so Kremer. "Das können aber nur Leguminosen – Erbsen, Sojabohnen, Ackerbohnen und Lupinen."

Bohnen: Da haben auch andere Pflanzen was von

Eine Win-Win-Situation nennt er das. Angesichts der Tatsache, dass in funktionierenden Ökosystemen generell gern eine Hand die andere wäscht, wundert dieser Effekt kaum. Bohnenpflanzen machen sich aber nicht nur in der Fruchtfolge, sondern auch direkt nebeneinander mit anderen Feldgewächsen gut. Denn vom Stickstoff, den Bohnen speichern, profitieren auch andere Pflanzen. Nur mit dem Unkraut, mit dem können Bohnen nicht so gut. Anders als beispielsweise Getreide, sagt der Agrarökonom Thomas Döring: "Der Roggen ist ein ganz toller Unkrautunterdrücker, der kann das sehr gut." Bildrechte: imago/Pond5 Images

Wenn Bohnen und Getreide also einen Pakt auf dem Acker eingehen, lohnt sich das durchaus. Hinzu kommt, das unterschiedliche Pflanzenarten unterschiedlich gebaut sind und den Raum auf dem Feld besser ausfüllen, erklärt Döring: "Manche sind eben mehr aufrecht, andere spreizen eher in die Breite. Ich habe also eine höhere Lichtausnutzung und eine stärkere Beschattung. Und das mögen die Unkräuter dann nicht."

Mischkulturen: Weniger Dünger, weniger Herbizide, weniger Pestizide – weniger "Pflanzenschutzmittel"

Solche Mischkulturen helfen nicht nur, Düngemittel- und Herbizideinsätze zu verringern oder ganz darauf zu verzichten. Sie sind auch unattraktiver für Schädlinge, weil die häufig nur auf eine Art spezialisiert sind. "Das heißt, der Abstand zur nächsten Wirtspflanze für den Schädling ist erstmal vergrößert. Und machen es ihm schwierig, sich auszubreiten", erklärt Thomas Döring. "Teilweise sind die Schädlinge von dieser Pflanzenvielfalt auch ein bisschen verwirrt." Das funktioniere zum Beispiel geruchlich. "Da duftet dann irgendwas überhaupt nicht nach dem, was die eigentlich so mögen." Oder die Schädlinge stören sich an der ungewohnten Optik.

Blühstreifen helfen den natürlichen Feinden von Schädlingen Prof. Dr. Thomas Döring Uni Bonn

Mit seinem Team an der Uni Bonn hat Thomas Döring jetzt zwei Jahre lang untersucht, ob sich durch eine Kombination diese Vorteile noch steigern lassen – und zwar anhand von Bohnen und Weizen sowie Gerste und Mohn, ergänzt durch Blühstreifen. "Diese Blühstreifen helfen den natürlichen Feinden von Schädlingen", zum Beispiel Marienkäfern oder Schwebefliegen.