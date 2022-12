Bleiben wir einmal bei den Tieren. Wenn Kinder kleine Tiere einfangen, um sie zu beobachten, bekommt man als Eltern immer öfter scharfe Kritik zu hören. Tiere seien freie Lebewesen, die in die Natur gehören und nicht in eine Beobachtungsbox. Das leuchtet natürlich ein, schafft aber auch Unsicherheiten. Sollten wir Ihrer Meinung nach Kindern verbieten beispielsweise Kaulquappen zu fangen?



Die Natur ist nicht ganz so empfindlich wie wir das manchmal denken, wenn wir gucken, wie in der Natur Wachstum von Populationen passieren kann. Und deswegen hat die Natur durchaus ein großes Potenzial, sich zu erholen und man muss dann einfach gucken, wo sind die großen Sachen, die die Natur schädigen. Und Kinder, die Kaulquappen fangen, gehören nicht dazu. Kinder müssen Natur erfahren und richtig erleben mit allen Sinnen. Mit den Händen, mit der Nase, mit den Augen, mit den Ohren. Letztlich geht’s drum, dass Kinder Natur kennenlernen und letztlich auch lieben lernen. Im Naturschutz wissen wir: man schützt nur, was man liebt und was man kennt.



Stehen Natur und Mensch eigentlich im Widerspruch zueinander? Macht der Mensch nur kaputt und Naturschutz ist ausschließlich Schadensbegrenzung oder kann der Mensch auch zur Artenvielfalt beitragen? Kann es Naturschutz eigentlich nur ohne Menschen geben? Beispielsweise auch ohne indigene Völker?



Naturschutz geht nur mit den Menschen. Und für den Naturschutz brauchen wir ein breites Spektrum von Maßnahmen. Da brauchen wir definitiv Wildnis, wo keine Menschen oder wenige Menschen oder nur ein paar indigene Gruppen leben können. Aber wir brauchen auch Naturschutz wirklich in der Fläche. Unsere Kulturlandschaften zum Beispiel, wo wir Streuobstwiesen haben, oder einen nicht sehr intensiven Weinanbau. Das sind auch unglaublich wertvolle Lebensräume für seltene Arten. Es gibt im Naturschutz eine Tradition des sogenannten Festungsnaturschutzes, wo man die Menschen aus den Gebieten wirklich entfernt. Und da gibt’s auch ganz schlechte Beispiele aus der Geschichte des Naturschutzes, der Nationalparks, aber in der Zwischenzeit sind wir da viel weiter und solche Gebiete werden in der Art nicht mehr angelegt. Sondern das geht immer mit den Menschen und vor allen Dingen mit indigenen Menschen, die in den Gebieten zum Teil schon Jahrtausende leben, die oft einen nachhaltigen Umgang mit der Natur haben und die dann auch das Recht haben müssen, in diesen Regionen weiter leben zu können