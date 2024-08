Poole forscht seit Jahrzehnten über die Elefanten der Amboseli-Region, wo seit mehr als 50 Jahren eine Datenbank über diese Population geführt wird. "Im Amboseli-Gebiet leben noch etwa zehn 'Super-Tusker' – und wenn die tansanische Regierung wieder fünf Elefantenbullen zum Abschuss freigibt, ist die Hälfte von ihnen bedroht", warnte sie. Der Jagdblock, in dem auf Elefanten geschossen werden darf, liegt im Grenzgebiet zu Kenia. Elefantenherden durchwandern beide Gebiete. "Die Jäger legen es offensichtlich auf die Tiere mit den größten Stoßzähnen an, und in diesem Gebiet leben die Elefanten mit den größten Stoßzähnen in Afrika", erklärte Paula Kahumbu, Leiterin der Umweltorganisation Wildlife Direct.