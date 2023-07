Ähnlich wie Menschen variieren auch Elefanten, was sie zum Abendessen verzehren. Die Ernährungsunterschiede zwischen den einzelnen Tieren einer Gruppe sind dabei viel größer, als bislang angenommen. Selbst Familienmitglieder, die an einem bestimmten Tag gemeinsam nach Nahrung suchen, weisen eine hohe Varianz bei der Nahrungsauswahl auf. Das ist das Ergebnis einer Studie, bei der die Ernährungsgewohnheiten von zwei Elefanten-Gruppen in Kenia anhand von Kot-und Haarproben, DNA-Metabarcoding, GPS-Tracking und Fernerkundungsdaten analysiert wurden.