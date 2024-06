In der Feldstudie an wilden afrikanischen Elefanten in Kenia stellte das Forschendenteam aus den USA fest, dass die Rufe der mächtigen Tiere namensähnliche Komponenten enthalten, die beim beabsichtigten Empfänger eine Reaktion hervorrufen. So reagierten die Elefanten auf aufgezeichnete, sie betreffende Rufe positiv, indem sie zurückriefen oder sich dem Signal annäherten. Mittels eines neuartigen Signalverarbeitungsverfahrens und maschinellem Lernens identifizierten die Wissenschaftler, an wen sich die Rufe der sozialen Tiere richteten. Im Gegensatz zu anderen Tieren, die sich namentlich ansprechen, imitierten die Elefanten nicht einfach nur den eigenen Ruf des Angesprochenen, sondern kreierten eigene Namen.