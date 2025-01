Auf Einladung des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig ging 24. Januar in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), dem (MDR) und den Mitgliedern des Gründach-Think Tanks der 1. Mitteldeutsche Gründachtag über die Bühne. Die Veranstaltung in der Alten Börse zu Leipzig bot eine Plattform für den Austausch und die Vernetzung zwischen Praktikern und Forschenden in der Region Mitteldeutschland. Zudem wurden die Entwürfe des 5. Leipziger Gründachkollegs präsentiert und durch eine Jury bewertet. Studierende waren dazu aufgefordert worden, ein zukunftsfähiges Gründach für die MDR-Zentrale in Leipzig zu entwerfen.