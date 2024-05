Eine Doppelhaushälfte und davor: eine Fläche bedeckt mit grauem Schotter. Der sogenannte Schottergarten ist vor allem ein Phänomen in Neubaugebieten, sagt Marja Rottleb. Sie ist Gartenexpertin beim Naturschutzbund NABU: "Da bekommen junge Familien zum Beispiel ein neues Haus, wissen nicht, was sie machen sollen und sehen beim Nachbarn: Die haben jetzt hier so einen Schottergarten, das lassen wir auch mal machen, das sieht ordentlich aus."

Schottergärten schaden der Umwelt

In älteren Siedlungen dagegen hätten die Leute nach ein paar Jahren schon gemerkt, dass irgendwann Algen und Unkraut sprießen. Oft werde der Schottergarten deshalb dann wieder entfernt. Wie viele Schottergärten es in Deutschland gibt, weiß keiner so genau. Bildrechte: imago images/Arnulf Hettrich

Was inzwischen aber eigentlich jeder weiß: Er ist schlecht für Umwelt und Klima. Vlies unter dem Schotter verhindert, dass der Boden Wasser aufnehmen kann, das Gewicht der Steine verdichtet ihn. Und im Sommer erhitzen sich Schottergärten, erklärt Marja Rottleb: "Das ist wirklich so heiß, da fühlt sich kein Mensch wohl und da fühlen sich auch keine Pflanzen wohl. Und natürlich finden sich, wenn keine Pflanzen da sind, auch keine Tiere ein, also auch keine Insekten."

Viele Städte wollen keine Schottergärten mehr

Immer mehr Städte gehen deshalb – zumindest auf dem Papier – gegen die Schottergärten vor. Jüngstes Beispiel ist die Stadt Leipzig, wo auf Initiative der Linksfraktion im Stadtrat gerade eine neue Begrünungssatzung beschlossen wurde. Michael Neuhaus, Parteisprecher für Umwelt, bestätigt: "Neu ist, dass in der Begrünungssatzung jetzt nochmal ganz explizit drinsteht, dass Schottergärten verboten sind."