Was der Mensch potenziell drauf hat, nun, das schaffen nicht mal gewaltige Asteroiden: Britische Forschende haben die Auswirkungen zwei Jahrmillionen alter Einschläge von drei bis acht Kilometer breiten Gesteinsbrocken auf das Erdklima untersucht und ihre Ergebnisse jetzt im Fachblatt Nature Communications Earth & Environment vorgestellt. Im Ergebnis können sie keinen langfristigen Klimawandel feststellen. Die zwei untersuchten Einschläge fanden vor etwa 35 Millionen Jahren mit einem Abstand von 25.000 Jahren statt und hinterließen einen hundert Kilometer breiten und einen 40 bis 85 Kilometer breiten Krater im heutigen Russland und den USA.

Die Forschenden haben im Rahmen der Studie Isotope in den Fossilien winziger, schalenförmiger Organismen untersucht, die zu dieser Zeit im Meer oder auf dem Meeresboden lebten. Das Muster der Isotope, also der verschiedenen Atomarten eines einzelnen chemischen Elements, gibt Aufschluss darüber, wie warm das Wasser war, in dem die Organismen lebten.