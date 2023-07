Es war ein Test dafür, wie eine Verteidigung der Erde gegen gefährliche Asteroiden eines Tages aussehen könnte: Im vergangenen September lenkte die Nasa absichtlich ihre Raumsonde DART in den Asteroiden "Dimorphos". Das Raumschiff, dessen Name für "Double Asteroid Redirection Test" steht (und damit das Ziel des Experiments direkt nennt), krachte mit rund 22.500 Kilometern pro Stunde in den kleinen Himmelskörper mit dem Ziel, dessen Umlaufbahn um den etwas größeren Felsbrocken Didimos zu verändern. Das Experiment glückte tatsächlich.