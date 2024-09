Der öffentliche Nahverkehr in Deutschland ist ein Reizthema. Besonders in der Provinz, weil die oft defizitäre Infrastruktur dort Standorte unattraktiv macht. Dass Menschen außerhalb der Ballungsräume für den Weg zur Arbeit auf das Auto setzen, ist in Anbetracht langer Wege mit dem ÖPNV verständlich, bestätigt Uwe Plan-Wiedenbeck von der Fakultät Bau und Umwelt an der Bauhaus-Universität Weimar: "Wer pünktlich ans Ziel kommen möchte, dem bleibt oft nur der motorisierte Individualverkehr." Er fordert deswegen und mit Blick auf den Umweltschutz: "Um die gesetzlich verankerten Klimaziele zu erreichen, braucht es auch im ländlichen Raum attraktive Mobilitätsangebote."

Diese Angebote will die Bauhaus-Universität in einem Pilotprojekt in drei Modellregionen in Thüringen in den nächsten fünf Jahren schaffen. Das Vorhaben mit dem Namen MOVEwell – was für "Mobilitätsverbund werthaltige ländliche Lebensräume" steht – wird vom Bund mit 4,6 Millionen Euro gefördert. Drei Aspekte werden dabei in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Weimarer Land und Ilm-Kreis zentral: Optimierte und aufeinander abgestimmte ÖPNV-Fahrpläne ohne längere Wartezeiten beim Umsteigen, Ausbau des betrieblichen Mobilitätsmanagements und Entwicklung einer digitalen Plattform, um die individuellen Mobilitätsbedarfe einfach zu erfassen und zu koordinieren.