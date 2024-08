Mikhail Belov, Forscher an der TU-Professur für Softwaretechnologie beschäftigt sich mit Robotern für die Innen- und Außenanwendung. Zum Start des "Smart Mobility Labs" hat er Max mitgebracht. "Wir haben auch noch einen anderen, der heißt Moritz", erklärt der Forscher. Roboter Max ist für den Gebrauch in Innenräumen und kann sowohl als Logistik-Assistent, als auch als Assistent für die Pflege oder für Aktivitäten des täglichen Gebrauchs zum Beispiel zum Einkaufen genutzt werden. Doch was hat das mit Mobilität zu tun. "Wir nennen Max auch mobile Manipulationsplattform", erklärt Foscher Belov. "Mobil, weil er fahren kann und Manipulation, weil er einen Arm besitzt und sozusagen über seinen Maschinenkörper hinaus, Dinge verändern, manipulieren kann." Max eigne sich auch gut für die Überwachung von Industrieanlagen, weil er gute Simultan-Lokalisierungstechnologien besitzt. Er kann also quasi in Echtzeit immer genau senden, was dort alles so auf dem Betriebsgelände passiert und auch gebraucht wird.