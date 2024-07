Die Zwickauer FES GmbH Fahrzeug‑Entwicklung Sachsen und die FRAMO GmbH mit Sitz in Löbichau (Altenburger Land) haben am Montag (22. Juli) ihren neuen Brennstoffzellen-Lkw vorgestellt. Laut Herstellerfirmen darf das Fahrzeug maximal 18 Tonnen wiegen, ist bereits serienreif und kann vorbestellt werden. Ausgeliefert werden soll dann ab 2025.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der bei der Vorstellung anwesend war, sagte, der Brennstoffzellen-Lkw sei ein herausragendes Beispiel für die Innovationskraft und das technische Know-how in Sachsen. "Solche Projekte sind essenziell, um den Standort Sachsen als führend in der modernen Fahrzeugentwicklung zu positionieren und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten", so Kretschmer.